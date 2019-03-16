Айдын Сафиханлы избран членом Независимой постоянной комиссии по правам человека при ОИС

БАКУ /Trend/ - Руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Азербайджана (обмудсмена) Айдын Сафиханлы избран членом Независимой постоянной комиссии по правам человека при Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом Trend сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

МИД отмечает, что в рамках 46-ой сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) 1-2 марта в Абу-Даби состоялись выборы в членство Независимой постоянной комиссии по правам человека при ОИС.

На выборах для Азиатской группы на три вакантных места были представлены кандидатуры пяти стран, в том числе и Азербайджана. Азербайджан оказался на первом месте среди стран (второе - Пакистан, третье - Малайзия), чьи кандидатуры были выдвинуты на членство.

(Текст: Рауф Гулиев)