Айдын Сафиханлы избран членом Независимой постоянной комиссии по правам человека при ОИС

16 марта 2019 00:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Азербайджана (обмудсмена) Айдын Сафиханлы избран членом Независимой постоянной комиссии по правам человека при Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом Trend сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

МИД отмечает, что в рамках 46-ой сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) 1-2 марта в Абу-Даби состоялись выборы в членство Независимой постоянной комиссии по правам человека при ОИС.

На выборах для Азиатской группы на три вакантных места были представлены кандидатуры пяти стран, в том числе и Азербайджана. Азербайджан оказался на первом месте среди стран (второе - Пакистан, третье - Малайзия), чьи кандидатуры были выдвинуты на членство.

(Текст: Рауф Гулиев)

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