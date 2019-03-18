Али Гасанов: Поддержка Азербайджанским государством СМИ, журналистов осуществляется в прозрачной форме (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Поддержка Азербайджанским государством СМИ, журналистов осуществляется в прозрачной форме, в этом процессе нет неясных моментов.

Об этом в понедельник во время церемонии награждения побидетелей традицонного конкурса индивидуальных журналистских статей, объявленного по случаю 10-летней годовщины создания Фонда государственной поддержки развитию СМИ при Президенте Азербайджана и праздника Новруз, сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Али Гасанов сказал, что Фонд господдержки развитию СМИ сыграл важную роль в развитии средств массовой информации и журналистики в Азербайджане.

«Фонд имеет важные зауслуги в осуществлении политики свободной прессы, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Инициативу по созданию этого фонда выдвинул Президент Ильхам Алиев. 10 лет тому назад Президент Азербайджана подписал распоряжение о создании фонда. За год до этого была принята концепция Господдержки развитию средств массовой информации. Принятие этой концепции, а также создание фонда подразумевали создание механизма, систематизирующего заботу, поддержку государства о медиа в Азербайджане, и реализуещего ее по единой концепции», - добавил помощник Президента Азербайджана.

По его словам, поддержка, оказываемая на протяжении 10 лет Азербайджанским государством СМИ, журналистам, их личным и служебным нуждам, а также поддержка для улучшения материально-технического состояния СМИ, решения социальных проблем журналистов, осуществляется в прозрачной форме, и в этом процессе нет неясных моментов.

«Все, что было сделано за эти 10 лет для средств массовой информации, журналистов, сделано в коллегиальной форме, под непосредственным контролем Наблюдательного совета Фонда господдержки развитию СМИ», - добавил Али Гасанов.

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