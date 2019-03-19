Вице-премьер: С ростом возможностей правительства Президент Ильхам Алиев продолжит шаги в сфере соцзащиты населения

19 марта 2019 15:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал сильным государством, и с ростом возможностей правительства Президент Ильхам Алиев продолжит предпринимать шаги в сфере социальной защиты населения.

Об этом сказал журналистам вице-премьер, зампред и исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает во вторник Trend.

Вице-премьер отметил, что возможности государства направляются на улучшение благосостояния граждан: «Правительство Азербайджана хочет, чтобы граждане жили лучше, и жизнь граждан, улучшение благосостояния людей всегда были в центре внимания государства».

Вице-премьер подчеркнул, что гражданин Азербайджана - самое большое достояние государства: «Нет выше ценности, чем забота о человеке. Президент Ильхам Алиев подписал ряд распоряжений для улучшения благосостояния людей всех категорий. В рамках возможностей государства предприняты дополнительные меры для улучшения уровня жизни граждан. Распоряжениями главы государства были повышены трудовые пенсии, минимальные зарплаты, все пособия, предоставляемые гражданам страны».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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