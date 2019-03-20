Президент Ильхам Алиев: Связи Азербайджана с соседними государствами вступили в новый этап

20 марта 2019 11:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Связи Азербайджана с соседними государствами вступили в новый этап.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравлении соотечественникам по случаю праздника Новруз.

Глава гсоударства отметил, что укрепляются международные позиции Азербайджана.

«Сегодня Азербайджан наладил очень эффективные, деловые двусторонние отношения со многими странами. Во многих случаях Азербайджан является инициатором многостороннего формата сотрудничества. Наши связи с соседними государствами вступили в новый этап. Для любой страны отношения с соседями имеют особое значение. Очень рад, что нам удалось наладить с соседними странами плодотворные, деловые отношения, основанные на взаимном уважении», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев отметил, что развиваются наши связи с мусульманскими странами.

«Организация исламского сотрудничества высоко оценивает деятельность Азербайджана в этой области. Наш вклад в исламскую солидарность получает высокую оценку во всем мусульманском мире», - добавил глава государства.

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