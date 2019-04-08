Самед Сеидов: Разжигание ненависти со стороны армян серьезно подрывает усилия ПАСЕ

БАКУ/Trend/ - Разжигание ненависти со стороны армян серьезно подрывает усилия и работу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по укреплению демократии.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов, выступая на весенней сессии организации во Франции.

«Мы видим много перемен в нашем регионе. Но сохраняется один негативный фактор – разжигание ненависти со стороны армянских коллег. Это серьезно подрывает наши усилия как демократической организации», - сказал он.

Говоря о докладе касательно работы ПАСЕ, Сеидов отметил, что этот доклад не отражает позитивные изменения в Азербайджане.

«Я не могу вспомнить случая, когда бы при обсуждении такого рода докладов о ходе работы Ассамблеи, не упоминались бы некоторые негативные процессы в таких регионах, как наш, в том числ и в Азербайджане. Но сейчас в Азербайджане происходит много положительного. И это нужно отразить в докладе. Совсем недавно Президент Азербайджана подписал указ о помиловании и многое, из того, что мы сегодня слышали, уже отсутствует. Более 60 человек освобождены из того списка, о котором мы часто слышим на заседаниях Ассамблеи. Это крайне важный факт. Также совсем недавно Президент Азербайджана подписал особый указ касательно очень важного плана реформы в судебной системе Азербайджана, что полностью вписывается в ценности Совета Европы. Эти моменты в докладе о ходе работы ПАСЕ не отражены. А ведь это существенно важный документ», - сказал он.

Отметим, что весенняя сессия ПАСЕ проходит 8-12 апреля в Страсбурге (Франция).

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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