Граждане высоко оценивают реформы, проводимые Президентом Ильхамом Алиевым - депутат

11 апреля 2019 11:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Высокая оценка, которую респонденты в рамках опроса французского Института социологических исследований Opinion Way дали всем направлениям деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в том числе реформам, проведенным за последний год, внутренней и внешней политике, прежде всего, связана с тем, что в центре политики, проводимой главой государства, стоят интересы гражданина Азербайджана.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

"Об этом говорят такие шаги в социальной сфере, как выплата единовременных пособий семьям шехидов, повышение минимальной заработной платы, пенсий, установление дополнительной выплаты ветеранам Карабахской войны, решение вопроса проблемных кредитов и другие меры. Также респонденты высоко оценили реформы, проводимые в системе управления, большие успехи во внешней политике, строительстве армии", - сказал он.

Бабаоглу отметил, что результаты опроса "Opinion Way" показали, что граждане Азербайджана высоко оценивают реформы, проводимые Президентом Ильхамом Алиевым.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Газета "Ени Азербайджан" будет и впредь стараться достойно выполнять свою задачу - главный редактор
Политика 10 апреля 23:33
Результаты опроса Opinion Way подтверждают, что народ Азербайджана оказывает доверие Президенту Ильхаму Алиеву - депутат
Политика 10 апреля 23:08
Бахруз Гулиев: Опрос “Opinion Way” подтвердил верность проводимой в Азербайджане политики - единства лидера и народа
Политика 10 апреля 14:01
Азербайджанский народ высоко оценивает деятельность Президента Ильхама Алиева, проводимые им реформы - эксперт
Политика 10 апреля 10:53
Азербайджан предоставил Армении еще один шанс для мирного решения карабахского конфликта - депутат
Политика 4 апреля 16:50
После апрельских боев некоторые силы, поддерживающие Армению, получили необходимый месседж - депутат
Точка зрения 3 апреля 21:03
Лента новостей
Отправленная по поручению Президента Ильхама Алиева гумпомощь доставлена в Иран
Общество 11:56
Неподконтрольные съемки фильма "Жара" в Баку (ВИДЕО)
Интересное 11:53
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева распорядились о серьезном расследовании инцидента с суицидом школьницы - госкомитет
Общество 11:52
В Азербайджане может вырасти производство вина
Бизнес 11:47
Макрон отказал Лондону в более длительной отсрочке
В мире 11:46
Японский эксперт рассказал, когда искусственный интеллект превзойдет людей
В мире 11:43
В Хартуме празднуют отставку президента Судана до официального объявления
В мире 11:27
Швейцарская компания: Эта технология преобразит высокотехнологичную отрасль в Узбекистане
Бизнес 11:23
Турция обеспокоена судьбой контрактов с Суданом - СМИ
Турция 11:12