Политика Президента Ильхама Алиева полностью отвечает национальным интересам Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Результаты опроса французского Института социологических исследований Opinion Way еще раз свидетельствуют о том, что политика Президента Ильхама Алиева полностью отвечает национальным интересам государства. Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Бахтияр Алиев.

Депутат отметил, что азербайджанский народ видит положительные результаты всех реформ, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым, ощущает их в повседневной жизни, и высоко оценивает проводимую главой государства работу.

«Азербайджан - одна из стран, лидирующих в реализации проектов в экономической, культурной, социальной сферах, области строительства армии и других сферах. За последний год Азербайджан приумножил свою мощь, во всех сферах страны произошли очень большие положительные изменения, проделана огромная работа. Считаю, что Азербайджан и впредь будет в авангарде инициаторов крупных проектов, реализуемых не только в регионе, но и в мире», - сказал Алиев.

Он подчеркнул, что в Азербайджане на высоком уровне защищаются свобода слова и права человека. «Президент Ильхам Алиев обеспечивает полную защиту азербайджанского государства и его граждан. Безусловно, азербайджанский народ видит это, поддерживает политику Президента, и, теснее сплотившись вокруг него, уверенно шагает вперед во имя успешного будущего Азербайджана», - сказал Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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