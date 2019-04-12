Али Гасанов: Отношения между Азербайджаном и Великобританией служат примером для европейских стран (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Великобританией служат примером для европейских стран.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, выступая на презентации книги «100-летие сотрудничества Азербайджана и Великобритании», сообщает в пятницу Trend.

Помощник Президента отметил, что история сотрудничества, которая охватывает все сфера, начиная от дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией, до экономических, политических и торговых связей, измеряется столетием. «Если речь идет о системных связях, то можно отметить 100-летие этих связей. Однако, связи между Азербайджаном и Великобританией уходят в далекую старину, согласно историческим данным эти связи зафиксированы в летописях примерно 16-17 веков. История свидетельствует о том, что еще королева Великобритании Елизавета Тюдор отправила со своим посланником письмо сефевидскому шаху Тахмасибу. Тем самым были установлены дипломатические и экономические отношения между Британией и Сефевидами», - сказал Гасанов.

Помощник Президента Азербайджана отметил, что в годы Азербайджанской Демократической Республики (АДР) генерал-губернатор Великобритании часто приезжал из Тбилиси в Баку, регулировал дальнейшие политические, экономические отношения с Азербайджаном, и Британия фактически признала АДР: «В последующий период в результате падения АДР были налажены не азербайджано-британские отношения, а отношения между Великобританией и СССР. Период независимости Азербайджана охватывает широкий спектр отношений между двумя странами. Первым послом, принятым общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, вернувшимся по настоянию народа к власти в Азербайджане в июне 1993 года, был именно посол Великобритании. В конце июля того же года состоялась расширенная встреча между послом Великобритании и общенациональным лидером Гейдаром Алиевым».

Гасанов добавил, что тогда Великобритания председательствовала в Совете безопасности ООН, и принятие 853-й резолюции Совета безопасности произошло при непосредственной инициативе Великобритании в период ее председательствования: «Если обратить внимание на четыре резолюции Совета безопасности ООН по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, то можно увидеть, что 853-я резолюция в самых точных формулировках требует безоговорочный вывод армянских захватнических войск с оккупированных азербайджанских территорий».

По словам помощника Президента, после этого в Азербайджане в подлинном смысле этого слова начался период созидания новой истории: «ВР - иностранная компания, вложившая наибольший объем инвестиций в энергетический сектор Азербайджана. Компания ВР сыграла важную роль в повышении до стратегического уровня отношений между Азербайджаном и Великобританией. И сегодня Великобритания является самым крупным партнером Азербайджана в Европе. Между двумя странами налажены стратегические отношения во всех сферах, и сегодняшние отношения в экономической, политической, социальной и других сферах служат примером и стандартом для европейских стран».

Помощник Президента Азербайджана подчеркнул: «Думаем, что Великобритания и впредь будет играть роль, которую играла до этого в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, окажет свою поддержку признанию справедливой позиции Азербайджана на международной арене, освобождению оккупированных территорий, возвращению на родные земли более одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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