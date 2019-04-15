Новруз Мамедов: Азербайджан активно участвует во всех глобальных платформах для вклада в укрепление международного мира (версия 2)

15 апреля 2019 10:10 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан активно участвует во всех глобальных платформах для внесения вклада в укрепление международного мира. Об этом премьер-министр Новруз Мамедов сказал, выступая сегодня на 36-й международной конференции по борьбе с наркотиками, проводимой в Баку, сообщает в понедельник Trend.

Премьер-министр подчеркнул, что внешняя политика Азербайджана опирается на взаимное эффективное и плодотворное сотрудничество со всеми странами.

«Азербайджан стал надежным партнером на международной арене. Страна одной из первых присоединилась к антитеррористической операции США. Азербайджан и США плодотворно сотрудничают», - сказал Мамедов.

Он подчеркнул, что такие крупные энергопроекты Азербайджана, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP изменили карту мира. «Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы», - сказал премьер.

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