Польша заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в энергосекторе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Польшу министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с польским коллегой Яцеком Чапутовичем, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

После встречи между министрами один на один, она была продолжена в расширенном составе с участием делегаций.

Проинформировав о переговорном процессе, проводимом по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, министр Эльмар Мамедъяров довел до внимания важность решения конфликта в соответствии с принципами международного права и на основании резолюций СБ ООН. Министр подчеркнул необходимость вывода армянских вооруженных сил с оккупированных азербайджанских территорий, выразил признательность коллеге за поддержку Польшей территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Глава МИД Азербайджана проинформировал о важных энергетических и инфраструктурных проектах, реализуемых по инициативе и с участием Азербайджана, довел до внимания значимость Южного газового коридора. Коснувшись Транскаспийского транспортного коридора и коридора Юг-Запад, Мамедъяров сказал, что Азербайджан сотрудничает с Польшей в этом направлении и заинтересован в углублении этих отношений.

Польский министр Яцек Чапутович высоко оценил нынешний уровень отношений между странами.

Подчеркнув, что Польша поддерживает сотрудничество со странами Восточного партнерства ЕС, Чапутович особо подчеркнул, что его страна заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в энергетическом секторе.

Министры обсудили такие вопросы как рост товарооборота, расширение договорно-правовой базы и увеличение числа взаимных визитов между двумя странами.

Во время встречи состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затем министры провели совместную пресс-конференцию.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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