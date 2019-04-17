Азербайджан и Грузия обсудили переговорный процесс по нагорно-карабахскому конфликту

17 апреля 2019 22:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в среду состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Грузии. Об этом сообщили Trend в пресс-службе МИД Азербайджана.

В ходе консультаций стороны обсудили процесс переговоров по урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и другие вопросы.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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