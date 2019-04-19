Сиявуш Новрузов: Созданные по договору государства, такие как Армения, присваивают историю и культуру соседей

19 апреля 2019 11:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государства, созданные по договору, как правило, пытаются присвоить историю, музыку, культуру соседних стран. К таким государствам относится и Армения.

Об этом председатель азербайджанского парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов сказал, выступая на конференции на тему «Древние тексты и классические источники разоблачают фальсификации и домыслы армян», сообщает в пятницу Trend.

Новрузов отметил, что налицо попытки присвоения армянами многого из того, что принадлежит Азербайджану, в частности его истории, культуры, музыки. "Но на обмане далеко не уедешь. Армянские источники сами себя разоблачают, один источник раскрывает ложь другого. Сколько бы ни было таких попыток фальсификаций со стороны армян, исторические факты остаются фактами. Подобные попытки армян разоблачаются также азербайджанскими учеными», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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