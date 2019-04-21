МИД Азербайджана осудил теракты на Шри-Ланке

21 апреля 2019 15:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана в воскресенье осудил теракты в Шри-Ланке, сообщает Trend.

"Мы осуждаем разрушительные террористические акты в церквях и отелях Шри-Ланки, в результате которых погибли и были ранены много невинных людей. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и народу Шри-Ланки, желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении МИД на странице в Twitter.

Отметим, что шесть взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны. Правительство Шри-Ланки во главе с премьер-министром провело экстренное заседание.

По последним данным в результате взрывов погибли 185 человек, почти 500 пострадали.

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