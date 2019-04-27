Али Гасанов: Политически заинтересованные группы стремятся выбрать мишенью отдельные рестораны, кафе

27 апреля 2019 00:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Исторический центр всех городов Азербайджана, где туризм сильно развивается, богат не только образцами культуры, но и современной инфраструктурой, многочисленными объектами общественного питания, созданными для удобства прибывающих туда гостей.

Об этом в пятницу на своей странице в Facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов, сообщает Trend.

Али Гасанов отметил, что сегодня центр Баку по своей красоте, удобству, привлекательности и, самое главное, по своей передовой инфраструктуре сопоставим с самыми передовыми городами мира.

«К сожалению, теперь после того, как все попытки тех, кто пытался сбить с толку общественное мнение посредством распространения фейковых сведений потерпели крах, политически заинтересованные группы стремятся выбрать в качестве своей мишени отдельные рестораны, кафе, пункты продажи сувенирами», - добавил помощник Президента Азербайджана.

По его словам, видно, что ограниченное мировоззрение также привело к формированию у таких людей ложного мнения о туристических центрах.

«Политика, построенная на лжи, клевете, рано или поздно разоблачается. Те, кто такими способами желает стать популярным, сталкиваются с общественным порицанием и теряют оставшийся авторитет. Это - аксиома», - сказал Али Гасанов.

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