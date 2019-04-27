Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с работой, проделанной в историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер" (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в пятницу ознакомилась с работой, проводимой в Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер».

Охрана Ичеришехер, считающегося уникальной жемчужиной азербайджанской архитектуры и культуры, находится в центре внимания. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева проявляют постоянное внимание и заботу о сохранении древности Ичеришехер – национального достояния нашего народа. Включение Ичеришехер, являющегося наиболее известным образцом Ширвано-абшеронской архитектурной школы, в Список всемирного наследия ЮНЕСКО еще раз подтверждает, что азербайджанский народ вносит вклад в общечеловеческую культуру.

Председатель Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Аскер Алекберов подробно проинформировал Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву о проводимой работе. Было отмечено, что для охраны исторических и культурных памятников, расположенных на территории заповедника, обеспечения их архитектурно-эстетического облика и долговечности постоянно принимаются соответствующие меры. В настоящее время Управление осуществляет реконструкцию кафе и ресторанов, находящихся на улице Малая Крепостная, вдоль крепостных стен.

Проводимые ремонтно-реставрационные работы не только не нанесут вреда крепостным стенам, но и не причинят ущерба их облику, облику Ичеришехер, и они сохранят прежний вид.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также подчеркнула, что Ичеришехер – родное и дорогое для азербайджанского народа место.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала:

Ичеришехер – очень родное и дорогое место для всего Азербайджана, для всех наших граждан. Это – сердце нашего Баку, нашего родного Баку. Это действительно очень ценный исторический и культурный памятник. Помню, в свое время Ичеришехер был включен в черный список ЮНЕСКО, так как реставрационные работы здесь не проводились. Предпринимались действия, противоречившие всем этим законам. В то время именно по указанию Президента в Ичеришехер была проделана большая работа, реставрация и реконструкция. С учетом пожеланий жителей, предпринимателей государство с большим вниманием отнеслось к каждому зданию, каждому камню Ичеришехер. Помню, во время праздника Новруз мы с господином Президентом совершили здесь прогулку и пообщались с жителями. Мы гордимся тем, что у нашего Баку есть такой Ичеришехер. Конечно, я уверена, что это чувство живет в душе каждого азербайджанца. Естественно, ни один камень крепостных стен не должен пострадать, и этого никогда не произойдет.

Знаете, мне не хочется сейчас говорить о людях, распространяющих ложь и клевету, ведущих очернительскую кампанию в социальных сетях, в информационном пространстве. Я хочу отметить одно. Каждый человек отвечает перед своей совестью и Всевышним. Поэтому уверена, что со злым намерением, провокацией, чувством ненависти ничего хорошего добиться нельзя. Мы должны лишь с добрыми намерениями, любовью и великодушием относиться к нашей Родине, каждому ее культурному памятнику, истории, вере. Наши граждане прекрасно знают и чувствуют это. Поэтому сегодня я лично приехала сюда. Я знала, у меня есть информация о ходе всех этих работ. Но я хотела вновь встретиться с предпринимателями. Хотела еще раз убедиться в том, что никакого нового строительства нет. Никакая опасность историческим и культурным памятникам не угрожает. Напротив, все эти шаги направлены на их охрану.

Здесь реставрируется недавно обнаруженный исторический памятник – баня. Хочу также отметить, что ко всем реставрационным работам, проводимым в последние годы на крепостных стенах в Ичеришехер, привлечены также ведущие эксперты в этой сфере. И это прекрасно. Поэтому вы еще раз проконтролируйте. Во-первых, конечно, мы должны беречь Ичеришехер, быть очень внимательными. Во-вторых, необходимо учитывать интересы жителей Ичеришехер. В то же время я уверена, что и для предпринимателей это место является родным, дорогим, одним из важнейших исторических памятников нашей страны. Вы должны строить свои подходы именно в этом русле.

Хочу также подчеркнуть, что во избежание таких случаев в будущем нам следует широко и обстоятельно информировать общественность. Если в Ичеришехер предусмотрено осуществление тех или иных реставрационных, ремонтных работ, то мы должны до того, как приступить к ним, широко проинформировать общественность. Тогда мы предотвратим такие случаи. Я прекрасно понимаю, люди обеспокоены, так как снимки стены, развалившейся в 1954 году, намеренно разместили сейчас и преподнесли как сегодняшний факт. Повторяю, я не хочу говорить об этих людях. Но я прекрасно понимаю других людей, которые обеспокоены. Для того, чтобы не сталкиваться с такими фактами, такой ложью, мы должны сами подробно представить общественности всю информацию. До начала работ проинформировать какая работа должна быть проделана, почему должна быть проделана, как должна быть проделана. Тогда все будет хорошо. Поэтому еще раз говорю: ни один камень не должен пострадать. Наш Ичеришехер красив, это – наше достояние, отныне мы будем беречь его и передадим грядущим поколениям в том же виде.

Затем первая леди Мехрибан Алиева ответила на вопросы корреспондента BBC News Азербайджан о работе, проводимой в Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер».

Первая леди Мехрибан Алиева была проинформирована о том, что ремонтные работы в кафе и ресторанах, расположенных на улице Малая Крепостная и вдоль крепостных стен, планируется завершить в летние месяцы.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручения и рекомендации, связанные с осуществлением проводимых здесь работ на высоком уровне.

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