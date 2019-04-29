Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-премьером Хорватии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра, министром иностранных и европейских дел Хорватии Марией Бурич, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

С удовлетворением вспомнив визит в Хорватию, глава государства отметил, что проведенные там переговоры и обсуждения были эффективными, сказал, что этот визит внес важный вклад в развитие двусторонних отношений. Подчеркнув, что страны сотрудничают в различных сферах, Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в дальнейшем расширении связей. Глава государства выразил надежду на то, что визит Марии Бурич в Азербайджан внесет вклад в дело укрепления двусторонних отношений.

Мария Бурич, в первую очередь, передала главе государства приветствия премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича. Мария Бурич сказала, что визит Президента Ильхама Алиева в Хорватию прошел очень успешно, в ходе него были проведены плодотворные обсуждения с точки зрения дальнейшего укрепления двусторонних связей. Она сообщила, что в рамках своего визита примет участие в официальном открытии посольства Хорватии в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, просил передать и его приветствия премьер-министру Хорватии.

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