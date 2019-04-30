Главы диппредставительств в Азербайджане находятся в Газахском и Товузском районах

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана 30 апреля - 1 мая организует ознакомительную поездку в Газахский и Товузский районы для глав диппредставительств и их супруг, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

В рамках поездки они посетят Аллею шехидов, побывают на Газахском цементном заводе, в Газахской учительской семинарии и исторической Джума мечети, на мебельной фабрике «Салоглу», в музеях литературы и краеведения, ознакомятся с пещерой «Дамджылы».

В Товузском районе дипломаты ознакомятся с парком культуры и отдыха имени Гейдара Алиева, древним поселением «Гектепе» и клубом «Товуз Балтия LTD».

(Текст: Кямаля Сеидова)

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