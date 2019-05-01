Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Уругвая

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял министра иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства выразил надежду на то, что в ходе визита министра иностранных дел Уругвая Родольфо Нина Новоа в нашу страну будут проведены плодотворные обсуждения о расширении двусторонних отношений. В то же время Президент Ильхам Алиев высказал уверенность в том, что в ходе встреч Родольфо Нина Новоа в Азербайджане будут определены перспективы, связанные с укреплением экономического сотрудничества и связей между бизнес-структурами. Глава государства отметил также важность взаимных визитов различного уровня между нашими странами с точки зрения расширения связей.

Подчеркнув, что рад встрече с Президентом Ильхамом Алиевым, министр иностранных дел Восточной Республики Уругвай Родольфо Нин Новоа сказал, что взаимные визиты создают хорошую почву для развития двусторонних отношений. Он также отметил необходимость активизации экономического сотрудничества между Азербайджаном и Уругваем, в том числе увеличения торгового оборота. Уругвайский министр довел до внимания, что его страна поддерживает территориальную целостность всех стран, и эта позиция остается неизменной. Родольфо Нин Новоа выразил удовлетворение участием в предстоящем в Баку V Всемирном форуме по межкультурному диалогу.

На встрече было подчеркнуто значение V Всемирного форума по межкультурному диалогу и выражена уверенность в том, что этот Форум внесет вклад в дело укрепления международного сотрудничества.

В ходе беседы были отмечены большие перспективы для развития сотрудничества между нашими странами в различных отраслях сельского хозяйства.

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