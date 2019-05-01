Бакинский форум по межкультурному диалогу важен для нас - глава экспертной группы

1 мая 2019 14:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - V Всемирный форум по межкультурному диалогу, открывающийся в Баку, важен для нас. Об этом сказал глава экспертной группы в рамках Форума, профессор британского Университета Ковентри Майкл Харди, сообщает в среду Trend.

"Мы будем обсуждать, что необходимо сделать для более конструктивного мироустройства", - сказал Харди.

По его словам, на Форуме будет говориться и том, как и чему можно учиться у молодежи.

"Также будут обсуждаться вопросы, связанные с миграцией. Мы пытаемся улучшить ситуацию в этой области. Поэтому Форум в Баку для нас важен”, - сказал Харди.

Отметим, что в работе V Всемирного форума по межкультурному диалогу 2-3 мая примут участие высокопоставленные представители более чем 100 государств и свыше 30 международных организаций. Мероприятие будет транслироваться на официальном сайте ООН в режиме реального времени.

Организаторами форума являются азербайджанское правительство и министерство культуры Азербайджана, партнерами – ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, СЕ, ИСЕСКО и Всемирная туристская организация.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов)

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