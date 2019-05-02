Глава МИД Азербайджана провел встречу в Баку с коллегой из Ганы (ФОТО)

2 мая 2019 14:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился в рамках V Всемирного форума по межкультурному диалогу, проходящего в Баку, с министром иностранных дел и региональной интеграции Республики Гана Ширли Айоркор Бочвей, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Глава МИД Ганы выразила удовлетворение по поводу своего очередного визита в страну, и отметила высокий уровень организации Форума.

В ходе встречи министры обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений стран, и в том числе обсудили возможности получения студентами из Ганы образования в Азербайджане. В числе прочих тем, представляющих обоюдный интерес, были обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством Азербайджана с Африканским Союзом.

(Автор: Текст: Ровшан Гусейнов)

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