Роль Азербайджана в укреплении межкультурного диалога является неоценимой - верховный представитель Альянса цивилизаций ООН

БАКУ /Trend/ - Роль Азербайджана в укреплении межкультурного диалога является неоценимой.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель на V Всемирном форуме межкультурного диалога, проходящем в Баку.

"Мы призываем всех членов Альянса цивилизаций приложить максимум усилий в укреплении межкультурного диалога. В этом смысле роль Азербайджана является неоценимой", - сказал он.

Как отметил Анхель, в рамках Бакинского процесса Альянс цивилизаций может в более широком контексте заниматься проблемами молодежи и женщин, а также социально-экономическими вопросами.

Альянс цивилизаций, продолжил он, занимается распространением принципов толерантности и взаимного уважения.

"Конфликты и кризисы в сегодняшнем мире повсюду и, в рамках Бакинского процесса, мы призываем выступать в роли культурного медиатора", - сказал он, отметив эффективность Бакинского процесса в этом вопросе.

Отметим, что сегодня в Баку начал работу пятый Всемирный форум межкультурного диалога под девизом «Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов».

В форуме, который проходит 2-3 мая в Баку, состоится более 20 мероприятий с участием высокопоставленных официальных лиц свыше 105 стран и более 35 международных организаций. Мероприятие будет транслироваться ООН в прямом эфире на официальной интернет-странице организации.

Организаторы мероприятия – правительство Азербайджана и министерство культуры, а партнеры - ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, Всемирная туристская организация, Совет Европы и ИСЕСКО.

В дни мероприятия будут открыты выставки, организованы музыкальные программы для гостей.

В Форуме участвуют министр иностранных дел Ганы Ширли Ботчвей, министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа, министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара, министр культуры Черногории Александр Богданович, министр культуры Мали Раматулай Диалло, министр культуры Алжира Мерием Мердаджи, глава организации культуры и исламских связей Ирана Абузар Ибрахими Торкаман, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов, министр информации и работы с молодежью Кувейта Мохаммад Насер Абдуллахи Альжабри, министр внутренних дел Черногории Мевлудин Нухочич и министр образования Мьянмы Мио Тейн Ги.

(Автор: Матанат Насибова)

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