Али Ахмедов: Интервью помилованного Али Инсанова создают полное представление о его лживой и предательской натуре (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:45)

БАКУ /Trend/ - Интервью, которые дает прессе Али Инсанов, вышедший на свободу благодаря помилованию Президента Азербайджана, создают полное представление о его натуре и человеческих качествах – лжи, лицемерии, предательстве.

Об этом говорится в статье вице-премьера, зампредседателя - исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедова, размещенной на его странице в Facebook, сообщает в пятницу Trend.

"О предательстве Инсановым пути общенационального лидера Гейдара Алиева известно давно. Во вчерашнем интервью, данном радио «Голос Америки», это предательство проявилось в новой форме и на новом уровне. Теперь экс-министр пытается представить себя и утвердиться как сепаратистский армянский идеолог. Это национальное предательство. Никак иначе поддержку Али Инсановым безосновательного девиза, выдуманного армянскими сепаратистами в качестве идеологического тезиса, назвать невозможно. Видимо, после того, как развеялись его иллюзии о завоевании поддержки азербайджанского народа, он решил опереться на поддержку армян, армянского лобби на Западе. И здесь невольно вспоминаются рассказы Инсанова о том, как он когда-то танцевал с армянами во время поездки в Ереван в бытность министром. Значит, ничто не происходит случайно. Всему есть причины и объяснения", - говорится в статье.

В статье отмечается, что другой свойственной Али Инсанову черте - лицемерию - могут позавидовать даже самые двуличные люди. "Называть "диктатурой" власть, в которой ты более десяти лет проработал министром, не поддается никакой логике, не соответствует никакой человечности. Красноречиво хваля власть в тот период, когда он был министром, и оскорбляя тогда же представителей оппозиции, Али Инсанов сейчас поступает наоборот. Возникает вопрос: когда Али Инсанову можно верить - когда он поносил в свое время последними словами оппозицию или когда он клевещет сейчас на власть, о которой говорил, что преданно ей служил? Видимо, правильным ответом будет - никогда», - пишет Али Ахмедов.

Он отмечает, что за период пребывания Али Инсанова под арестом Азербайджан значительно изменился, стал еще краше, модернизировался, люди живут еще лучше. "Я думал, что человек, который увидит эти перемены после выхода на свободу, и сам не может не измениться. Но очевидно то, что верить Али Инсанову невозможно, и было бы наивно думать, что он исправился. Азербайджанский народ высоко ценит стабильность, безопасность, развитие в стране. Люди осуждают тех, кто, создавая противостояние, пытается помешать развитию и спокойствию, и люди отвечают на это единством народа и власти», - говорится в статье.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.