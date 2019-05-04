Мисир Марданов - Али Инсанову: Как же ты примкнешь к оппозиции, которую раньше оскорблял? (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Директор института математики и механики Национальной академии наук Азербайджана Мисир Марданов прокомментировал прозвучавшие в эфире “Голоса Америки” безосновательные заявления помилованного распоряжением Президента Ильхама Алиева от 16 марта “Об амнистии ряда осужденных лиц” экс-министра здравоохранения Али Инсанова.

Как сообщает в пятницу Trend, Марданов подверг Инсанова резкой критике.

По его словам, было бы полезнее, если бы Инсанов, находящийся уже в преклонных годах, занимался своими внуками, чем вступал в ряды оппозиции, некогда им же гонимой.

"Хочу обратиться к Али Инсанову. Как же ты будешь собираться, советоваться и вести работу с людьми, которых ты раньше бил, ругал, оскорблял и унижал? Я повторяю, пока не поздно, нужно отойти от таких недостойных дел. Ты не можешь вновь войти в активную политику, да и если сможешь, ничего ты не добьешься.

Был бы ты нормальным человеком, после освобождения из заключения благодаря гуманизму Президента Азербайджана, отправился бы на могилу великого лидера Гейдара Алиева, который некогда доверил тебе пост министра, преклонил бы колени и покаялся. Тогда бы и люди тебя поняли”, - сказал Марданов.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов)

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