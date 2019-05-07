Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство школы в Гобустане

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о строительстве нового здания общеобразовательной школы в селе Сюндю Гобустанского района.

Согласно распоряжению, для строительства нового здания общеобразовательной школы в селе Сюндю Гобустанского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству образования первоначально будет выделено два миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, министерству экономики – учесть в разделе расходов государственных капвложений в проекте государственного бюджета на 2020 год необходимые финансовые средства для завершения строительства здания общеобразовательной школы, Кабмину – решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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