Глава Сената: В Италии высоко ценят проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева в культурной и гуманитарной сферах

БАКУ /Trend/ - Делегация Милли Меджлиса (парламента) под руководством спикера Огтая Асадова находится с визитом в Италии, сообщает в среду Trend со ссылкой на сообщение парламента.

В составе делегации входят глава рабочей группы по межпарламентским связям с Италией Азер Керимли, депутаты Ульвия Агаева, Вахид Ахмедов, Эльшад Гасанов, глава Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

В рамках визита делегация встретилась с руководством Сената и Палаты депутатов Италии, а также представителями Группы дружбы Азербайджан-Италия.

В ходе встречи с председателем Сената Италии Марией Элизабеттой Альберти-Казелатти Огтай Асадов подчеркнул важность недавнего официального визита в Италию Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Он отметил, что до сегодняшнего дня между двумя странами подписано 44 документа, самым важным из которых является Совместная декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Италией.

Асадов напомнил, что Италия - самый большой торговый партнер Азербайджана: сегодня в стране работает до 50 итальянских компаний, и их число будет расти.

Спикер Милли Меджлиса добавил, что Фонд Гейдара Алиева играет большую роль в укреплении политических, культурных связей между странами.

Мария Элизабетта Альберти-Казеллати сказала, что в ее стране высоко ценят проекты, реализуемые в Италии Фондом Гейдара Алиева в культурной и гуманитарной сферах, в том числе, по реставрации исторических памятников.

Она добавила, что итальянские компании успешно участвуют в ряде экономических проектов в Азербайджане, в том числе, в транспортной, сельскохозяйственной, инфраструктурной сферах, в сфере оборонной промышленности и др.

Высоко оценив роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы, в том числе, Италии, председатель Сената подчеркнула, что Южный газовый коридор будет служить дальнейшему расширению экономического сотрудничества двух стран.

В ходе визита Асадов также встретился в Риме с председателем Палаты депутатов Италии Роберто Фико. Председатель Милли Меджлиса в ходе беседы особо отметил официальные визиты Президента Ильхама Алиева в Италию в 2005, 2008 и 2014 годах и рабочие визиты в 2011 и 2015 годах.

Касаясь культурных связей между Азербайджаном и Италией, Асадов добавил, что Фонд Гейдара Алиева осуществляет исключительную работу в укреплении политических и культурных связей. По его словам, проекты, реализуемые в Италии Фондом Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, вносят особый вклад в сотрудничество между двумя странами в гуманитарной сфере.

Было подчеркнуто, что в рамках прошлогоднего официального визита в Италию Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия Катакомб Святого Себастьяна, отреставрированных Фондом Гейдара Алиева. Асадов сказал, что Азербайджан заинтересован в углублении отношений с ЕС и тесно сотрудничает с европейскими институтами.

Также в парламенте Италии в Риме состоялась встреча с членами Группы дружбы Италия-Азербайджан и Ассоциации дружбы Италия-Азербайджан. На встрече было отмечено, что Италия - самый важный торговый партнер Азербайджана, и 2018 году объем товарооборота между двумя странами составил 6,22 миллиарда долларов США, что составляет 20,11 процента от общего объема внешней торговли Азербайджана.

С января по март текущего года между двумя странами были проведены торговые операции в объеме 1,48 миллиарда долларов США.

Отмечается, что парламентская делегация сегодня вернется в Азербайджан.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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