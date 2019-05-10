Совет печати Азербайджана обратился к СГБ из-за убийства журналиста

10 мая 2019 17:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совет печати (СП) Азербайджана обратился в Службу государственной безопасности (СГБ) с просьбой ускорить расследование убийства журналиста, главного редактора журнала Monitor Эльмара Гусейнова, найти и привлечь к уголовной ответственности виновников, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Совет.

Согласно сообщению, третьего мая была проведена конференция на тему «Свобода печати: человеческая сущность и реалии Азербайджана», посвященная Всемирному дню свободы печати.

Руководители известных и оказывающих влияние на общественное мнение средств массовой информации, медиа-эксперты и представители журналистских объединений, участвовавших в конференции, пришли к мнению, что расследование убийства Эльмара Гусейнова, совершенного второго марта 2005 года, должно быть ускорено, и совершивший (-ие) преступление должны быть в скором времени найдены и понести наказание, которого заслуживают.

В обращении подчеркивается, что безнаказанность, продолжающаяся в связи с убийством главного редактора журнала Monitor, вызывает обеспокоенность.

Отмечается, что убийство журналиста - событие, негативно влияющее на международный имидж любой страны: «В этом плане вызывает обеспокоенность то, что определенные политические силы допускают манипуляции по причине того, что виновник или виновники не были найдены и привлечены к уголовной ответственности».

В обращении, адресованном начальнику СГБ, генерал-полковнику Мадату Гулиеву, выражена уверенность в том, что к вопросу, имеющему большое значение для журналистики страны, отнесутся щепетильно.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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