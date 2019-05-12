Рекомендации МИД Великобритании по поводу путешествия в Азербайджан непонятны и вызывают удивление - МИД

12 мая 2019 18:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Рекомендации по поводу путешествия в Азербайджан, распространенные внешнеполитическим ведомством Великобритании в преддверии финального матча Лиги Европы УЕФА 29 мая в Баку, непонятны и вызывают удивление.

Об этом в воскресенье сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Абдуллаева сказала, что в Азербайджане полностью обеспечено безопасность и стабильность. Азербайджан принимает многочисленные престижные международные мероприятия, в том числе спортивные соревнования международного масштаба.

«Здесь можно отметить первые Европейские игры, четвертые Исламские игры солидарности, ежегодно проводимое Гран-при Баку Формулы 1 и футбольный матч Карабах-Челси, который прошел в 2017 году в рамках Лиги Чемпионов УЕФА. Многочисленные иностранные граждане, прибывавшие в страну для того, чтобы наблюдать эти спортивные соревнования, остались довольны обеспечением общественного порядка в Азербайджане, существующей стабильной и безопасной средой, а также организацией такого рода крупномасштабных спортивных соревнований», - отметила глава пресс-службы МИД.

По ее словам, Азербайджан также является туристической страной, и страну ежегодно посещает большое число туристов.

«Наряду с другими положительным качествами, которым обладает наша стран, среди важных факторов, привлекающих иностранных туристов, являются царящие в Азербайджане спокойствие, стабильность и безопасность», - сказала Абдуллаева.

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