Президент Ильхам Алиев присутствовал на ужине в честь глав государств и правительств стран «Восточного партнерства» (ФОТО)

13 мая 2019 23:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - От имени президента Совета Европейского Союза Дональда Туска в понедельник был дан ужин в честь глав государств и правительств стран «Восточного партнерства», сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана.

На ужине присутствовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Вначале Президент Ильхам Алиев и президент Дональд Туск сделали совместное фото.

Затем главы государств и правительств стран «Восточного партнерства» сделали официальное фото.

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