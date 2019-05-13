Президент Ильхам Алиев присутствовал на ужине в честь глав государств и правительств стран «Восточного партнерства» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - От имени президента Совета Европейского Союза Дональда Туска в понедельник был дан ужин в честь глав государств и правительств стран «Восточного партнерства», сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана.

На ужине присутствовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Вначале Президент Ильхам Алиев и президент Дональд Туск сделали совместное фото.

Затем главы государств и правительств стран «Восточного партнерства» сделали официальное фото.

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