Президент Ильхам Алиев: На Армению не оказывается достаточного давления (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Нагорный Карабах – наша историческая земля, и территориальная целостность Азербайджана получила полную международную поддержку. Однако на оккупанта не оказывается достаточного давления.

Об этом Президент Ильхам Алиев сказал, в частности, на встрече по случаю священного месяца Рамазан с послами и руководителями функционирующих в Азербайджане дипломатических представительств мусульманских стран, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мы активно сотрудничаем и в рамках международных организаций, оказываем друг другу взаимную поддержку в ООН, Организации исламского сотрудничества. Эта взаимная поддержка является проявлением высокого уровня наших связей. В частности, для нас очень важна поддержка мусульманских стран в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Как вы знаете, Армения долгие годы удерживает под оккупацией Нагорный Карабах, являющийся неотъемлемой частью Азербайджана, и прилегающие к нему семь районов. В результате этого конфликта и политики этнической чистки более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и переселенцев на своей родной земле. Это – нарушение международного права. Несмотря на то, что международные организации приняли различные решения и резолюции в связи с этим вопросом, к сожалению, они не оказывают должного давления на государство-оккупанта. Совет Безопасности ООН – высший орган в мире - принял четыре резолюции, в которых указывается, что оккупационные силы должны быть безоговорочно выведены с захваченных земель. Но эти резолюции остались на бумаге, и это – проявление двойных стандартов", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что весь мир признает территориальную целостность Азербайджана: "Нагорный Карабах – наша историческая земля, и территориальная целостность Азербайджана получила полную международную поддержку. Однако на оккупанта не оказывается достаточного давления. Позиция нашей страны в связи с урегулированием конфликта однозначна. Этот конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности нашей страны. Я еще раз выражаю признательность мусульманским странам за оказываемую нам поддержку в международных организациях".

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