Президент Ильхам Алиев: На Армению не оказывается достаточного давления (версия 2)

17 мая 2019 16:43 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:50)

БАКУ /Trend/ - Нагорный Карабах – наша историческая земля, и территориальная целостность Азербайджана получила полную международную поддержку. Однако на оккупанта не оказывается достаточного давления.

Об этом Президент Ильхам Алиев сказал, в частности, на встрече по случаю священного месяца Рамазан с послами и руководителями функционирующих в Азербайджане дипломатических представительств мусульманских стран, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мы активно сотрудничаем и в рамках международных организаций, оказываем друг другу взаимную поддержку в ООН, Организации исламского сотрудничества. Эта взаимная поддержка является проявлением высокого уровня наших связей. В частности, для нас очень важна поддержка мусульманских стран в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Как вы знаете, Армения долгие годы удерживает под оккупацией Нагорный Карабах, являющийся неотъемлемой частью Азербайджана, и прилегающие к нему семь районов. В результате этого конфликта и политики этнической чистки более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и переселенцев на своей родной земле. Это – нарушение международного права. Несмотря на то, что международные организации приняли различные решения и резолюции в связи с этим вопросом, к сожалению, они не оказывают должного давления на государство-оккупанта. Совет Безопасности ООН – высший орган в мире - принял четыре резолюции, в которых указывается, что оккупационные силы должны быть безоговорочно выведены с захваченных земель. Но эти резолюции остались на бумаге, и это – проявление двойных стандартов", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что весь мир признает территориальную целостность Азербайджана: "Нагорный Карабах – наша историческая земля, и территориальная целостность Азербайджана получила полную международную поддержку. Однако на оккупанта не оказывается достаточного давления. Позиция нашей страны в связи с урегулированием конфликта однозначна. Этот конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности нашей страны. Я еще раз выражаю признательность мусульманским странам за оказываемую нам поддержку в международных организациях".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Украины (ФОТО)
Политика 17:17
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об увековечении памяти Арифа Меликова
Политика 15:39
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с главой Всероссийской федерации художественной гимнастики (ФОТО)
Политика 15:26
Президент Ильхам Алиев произвел ряд кадровых назначений
Политика 15:12
Президент Ильхам Алиев: На Армению не оказывается достаточного давления
Политика 13:50
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает очень большое значение усилению исламской солидарности
Политика 13:46
Лента новостей
В Баку соревнования проводятся идеально - гимнастка из Словакии
Общество 18:16
В Баку прошла церемония награждения лучших директоров музеев (ФОТО)
Социум 18:11
IFC поддерживает развитие частного сектора в Азербайджане
Бизнес 18:06
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова вышла в финал Чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с обручем
Общество 18:06
Началась реставрация интерьеров павильона "Азербайджан" на ВДНХ
Общество 18:01
Ряд абитуриентов в Азербайджане будут принимать в ссузы вне конкурса
Общество 18:00
Трамп хочет, чтобы на границе с Мексикой возвели черную стальную ограду
В мире 17:51
Глава МВД об активизации террористов ИГ в Турции
Турция 17:46
В Азербайджане пенсионеры укрепят волонтерское движение (ФОТО)
Общество 17:44