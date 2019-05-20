В Азербайджане начались широкомасштабные оперативно-тактические учения

БАКУ /Trend/ - Согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджан, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений азербайджанской армии, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Основной темой учений является отражение атаки противника в ночное время, нанесение ему контрударов по различным направлениям с последующим переходом в наступление войск.

К учениям привлечены до 10 тысяч военнослужащих, 150 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 35 самолетов и вертолетов.

В ходе учений с боевой стрельбой, которые проходят на различных полигонах в ночное время, в сложной рельефной и радиоэлектронной обстановке выполняются задачи по организации слаженности среди танковых, авиационных, артиллерийских воинских частей и других боевых элементов, применению десантных и специальных маневренных сил в глубине обороны противника, совершенствованию навыков органов управления, а также вопросам морально-психологического обеспечения личного состава.

Все действия выполняются с обеспечением точного взаимодействия привлеченных к учениям войск, особенно в ночное время и в сложных климатических условиях.

Учения завершатся 24 мая.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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