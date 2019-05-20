Лина Вайткявичене: Азербайджан - главный партнер ЕС в регионе (ВИДЕО)

20 мая 2019 10:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках программы «Восточное партнерство», и в двухстороннем формате следует особо подчеркнуть тесное сотрудничество Азербайджана с ЕС.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказала заместитель генерального директора информагентства TREND Лина Вайткявичене

Заместитель гендиректора отметила, что партнерство между ЕС и Азербайджаном носит стратегический характер: «Свидетельством чему является политический диалог, встречи на высоком уровне и совместные проекты. Переговоры по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном вступили на важный этап. Обе стороны прилагают усилия для подписания соглашения, которое охватывает все аспекты двусторонних отношений, и будет выгодным как для ЕС, так и для Азербайджана».

По словам заместителя гендиректора, Азербайджан внес ценный вклад в развитие этого партнерства, в частности, в сфере энергетических и транспортных связей.

«Вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы очень важен и ценен. Хотелось бы также отметить и существенную роль Азербайджана в реализации транспортного коридора Восток-Запад, успешное сотрудничество страны с ЕС в транспортной сфере», - подчеркнула Вайткявичене.

Заместитель гендиректора добавила, что ЕС – важный торговый партнер Азербайджана, и страны-члены ЕС являются основными инвесторами страны: «С другой стороны, Азербайджан также играет важную роль в качестве инвестора: «Тесное сотрудничество и развитие совместных стратегических проектов подтверждают, что Азербайджан - главный партнер ЕС в регионе».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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