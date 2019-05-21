Азербайджан принял участие в международной конференции «АрМИ – 2019» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация, возглавляемая начальником управления Главного управления боевой подготовки и военного образования министерства обороны Азербайджана генерал-майором Анвером Эфендиевым, приняла участие в проходящей в Москве очередной международной конференции Армейских международных игр – 2019, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе мероприятия обсуждались условия и правила проведения соревнований. Делегации также осмотрели места проведения конкурсов.

В рамках международных соревнований военнослужащих планируется участие представителей азербайджанской армии в конкурсах «Кубок моря», «Танковый биатлон», «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж», «Военно-медицинская эстафета» и «Полевая кухня».

«Армейские международные игры – 2019» пройдут с 3 по 17 августа текущего года.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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