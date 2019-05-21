В Азербайджане идут широкомасштабные оперативно-тактические учения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением командования широкомасштабными оперативно-тактическими учениями, завершено размещение войск и пунктов управления в районах оперативного назначения, созданы и приведены в состояние боеготовности ударные группировки, переведена на запасные аэродромы фронтовая и армейская авиация, выведены на огневые позиции ракетные и артиллерийские установки.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, танковые подразделения, отвечающие за осуществление огневой поддержки во время операций, в соответствии с целями учений, после выхода на обозначенные пункты, выполняют задачи, в связи с подготовкой к последующему этапу учений.

Согласно данным минобороны, на очередном этапе учений, в соответствии с планом, поставленные перед войсками задачи отображаются на картах. Доклады, составленные в соответствии с текущим положением, для исполнения в форме распоряжений, посредством средств связи и автоматизированных систем управления передаются командно-руководящему составу.

В то же время, после того, как группа планирования огневого удара на главном командном пункте, созданном в полевых условиях, определяет важные военные объекты противника, с целью обеспечения в ходе боя эффективного огневого поражения. Затем эти цели распределяются между подразделениями авиации, зенитно-ракетными и артиллерийскими батареями, и другими средствами огневого поражения, войскам даются соответствующие команды.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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