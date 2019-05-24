Депутат: У Азербайджана один путь развития – политика, определенная Президентом Ильхамом Алиевым

24 мая 2019 13:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С тех пор, как в 2003 году Президент Азербайджана Ильхам Алиев, завоевав доверие народа, был избран главой государства, начались успешные реформы по развитию страны, сказал в пятницу Trend депутат от правящей партии «Ени Азербайджан» Ильхам Мамедов.

Депутат отметил, что с того самого времени стали реализоваться инфраструктурные проекты страны, Государственные программы по социально-экономическому развитию регионов и другие проекты. «Особо хотелось бы отметить сферу сельского хозяйства, развитию которой глава государства сегодня уделяет особое внимание. Реконструкция Шамкирчайского водохранилища, развитие Самур-Абшеронской оросительной системы, меры по агротехническому развитию сельского хозяйства, применение новых технологий, рост ненефтяного экспорта и другие меры являются наглядным примером развития Азербайджана. Создание Свободной экономической зоны в Аляте имеет очень большое значение с точки зрения продолжительного развития и повышения конкурентоспособности азербайджанской экономики, усиления позиции страны в качестве центра логистики и транспортного хаба, а также создания многовекторной транспортной инфраструктуры», - отметил Мамедов.

По словам депутата, результатом осуществленных работ стало то, что Азербайджан, поднялся с 32-го на 25-е место в последнем отчете Всемирного банка «Doing Business»: «Чтобы занять эту высокую позицию, в стране сформирован благоприятный бизнес-климат для инвесторов, проведены масштабные реформы, реализовано множество Госпрограмм».

Депутат напомнил, что Азербайджан также реализует различные международные проекты: «Прекрасным примером тому может стать открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Успешная работа железной дороги повысит геополитическую значимость Азербайджана, создаст условия для привлечения новых инвестиций в страну и дальнейшего развития экономики».

Депутат добавил, что концепция развития Азербайджана достигла того уровня, что может быть применена в мире, в качестве модели. «У Азербайджана может быть один путь развития – это политика, определенная Президентом Ильхамом Алиевым. Поэтому нужно теснее сплотиться вокруг главы государства, сохранить и беречь Азербайджан», - подчеркнул Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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