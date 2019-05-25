МИД Азербайджана: Армения использует спорт как политический инструмент

БАКУ /Trend/ - Армения использует спорт как политический инструмент, сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос спортивного корреспондента телеканала CNN по поводу неучастия игрока "Арсенала" армянского происхождения в финале Европейской лиги УЕФА в Баку и позиции МИД Армении в связи с этим, сообщает в субботу Trend.

Она напомнила о гарантиях обеспечения безопасности всех участников соревнований и их болельщиков, данных УЕФА официальными структурами Азербайджана и Ассоциацией футбольных федераций страны, а также о неоднократно озвученной на уровне пресс-службы позиции МИД о несовместимости политики и спорта. Абдуллаева отметила, что заявление по этому вопросу МИД Армении - показатель того, что по причине внутренних проблем руководство этой страны использует спорт как политический инструмент. Она также назвала абсурдным обвинение Азербайджана в расизме со стороны моноэтничной Армении, осуществившей этнические чистки на оккупированных азербайджанских территориях. Абдуллаева напомнила, что Азербайджан известен во всем мире своими традициями терпимости и мультикультурализма.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана подчеркнула, что заявление Армении по поводу футбольного матча в Баку говорит о намерении использовать любые средства для оказания негативного воздействия на ход переговоров по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и желании даже добиться их отсрочки.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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