При поддержке Центра Гейдара Алиева в рамках Ботанической выставки "Pekin Eхpo 2019" прошел национальный день Азербайджана (ФОТО) (версия 2)

27 мая 2019 12:03 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - При поддержке Центра Гейдара Алиева в рамках Ботанической выставки "Pekin Eхpo 2019", проводимой в столице КНР, прошел национальный день Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

Выступая на мероприятии с участием представителей стран, являющихся участниками выставки, дипломатов, представителей общественности Пекина, посол Азербайджана в Китае Экрем Зейналлы сказал, что организация столь престижной выставки в Китае и участие в ней Азербайджана с национальным павильоном очень знаменательно и является показателем значения, придаваемого связям с Китаем.

Он подчеркнул, что в Азербайджане проводится широкая деятельность по охране природы и окружающей среды, созданию заповедников, лесных массивов, защите флоры и фауны, и эта работа находится в центре внимания Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

Было отмечено, что Общественное объединение IDEA, учредителем и руководителем которого является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, реализует многочисленные проекты по охране окружающей среды.

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