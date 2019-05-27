При поддержке Центра Гейдара Алиева в рамках Ботанической выставки "Pekin Eхpo 2019" прошел национальный день Азербайджана (ФОТО) (версия 3)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:37)

БАКУ /Trend/ - При поддержке Центра Гейдара Алиева в рамках Ботанической выставки "Pekin Eхpo 2019", проводимой в столице КНР, прошел национальный день Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

Выступая на мероприятии с участием представителей стран, являющихся участниками выставки, дипломатов, представителей общественности Пекина, посол Азербайджана в Китае Экрем Зейналлы сказал, что организация столь престижной выставки в Китае и участие в ней Азербайджана с национальным павильоном очень знаменательно и является показателем значения, придаваемого связям с Китаем.

Он подчеркнул, что в Азербайджане проводится широкая деятельность по охране природы и окружающей среды, созданию заповедников, лесных массивов, защите флоры и фауны, и эта работа находится в центре внимания Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

Было отмечено, что Общественное объединение IDEA, учредителем и руководителем которого является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, реализует многочисленные проекты по охране окружающей среды.

Заместитель генерального комиссара Ботанической выставки "Pekin Eхpo 2019" Джан Инчао отметил, что дружественные отношения Китая с Азербайджаном, расположенным в центре Евразии, на важных транспортных и торговых путях, возникли еще со времен исторического Шелкового пути. Подчеркнув, что выставка нацелена на привлечение мировой общественности к защите окружающей среды, охране природы, он добавил, что наряду с тем, что участие Азербайджана в этой выставке демонстрирует успехи, достигнутые страной в этой сфере, она также имеет большое значение с точки зрения популяризации богатого культурного наследия азербайджанского народа.

Сказав, что одним из самых интересных павильонов продолжающейся в течение месяца выставки является именно павильон Азербайджана, Джан Инчао подчеркнул, что участие Азербайджана в этой выставке вносит вклад в укрепление дружбы между странами и народами.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.