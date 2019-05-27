Глава Бактрансагентства о подготовке к финалу Лиги Европы УЕФА (ФОТО)

27 мая 2019 20:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась встреча с ответственными лицами, диспетчерами и начальниками линейных отделов компаний-перевозчиков, привлеченных к оказанию транспортных услуг во время финального матча Лиги Европы УЕФА, который пройдет в столице 29 мая.

Как сообщили в понедельник Trend в Бакинском транспортном агентстве, на встрече председатель правления структуры Вюсал Керимли подчеркнул в ходе выступления, что Баку стал местом успешного проведения авторитетных международных спортивных соревнований.

Было также сказано, что благодаря всестороннему развитию последних лет, в том числе, достижениям в области спорта и физической культуры, возрос интерес к Азербайджану со стороны спортивных организаций мирового и континентального значения.

Председатель правления также сообщил, что предприняты необходимые шаги в целях осуществления мер, запланированных в связи с финальным матчем. Он подчеркнул, что организация работы транспорта, обеспечение безопасности перевозок напрямую зависит от привлеченных к этому делу диспетчеров, начальников бригад на линиях и водителей, выполнения ими своих задач и функций с полной ответственностью и высоким профессионализмом.

По словам Керимли, не менее важно, с точки зрения успешного выполнения поставленных задач, и чувство патриотизма. Он также посоветовал, чтобы каждый сотрудник, привлеченный к оказанию транспортных услуг, в то же время, должен демонстрировать присущее азербайджанскому народу гостеприимство, стараться, не жалея сил, еще более укреплять положительный имидж страны.

Напомним, что на финальном матче будут присутствовать свыше 30 тысяч иностранных болельщиков, которые прибывают в Баку специальными чартерными рейсами. Для удобной и безопасной транспортировки болельщиков в 12 пунктах будут работать 450 автобусов.

Отметим, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Игра начнется в 23:00 по местному времени.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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