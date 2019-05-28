Азербайджанские депутаты нанесут визит в Санкт-Петербург

БАКУ /Trend/ - Председатель Комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Ариф Рагимзаде, депутаты Фазаил Агамалы и Миркязым Кязымов в среду отправятся с визитом в Россию.

Как сообщает во вторник Trend, депутаты примут участие в заседании Парламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге, посвященном вопросам социальной политики и правам человека, государственного строительства и местного самоуправления.

Депутаты также примут участие в заседаниях постоянных комиссий по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Ассамблеи. Визит завершится первого июня.

(Эльчин Мехтиев.Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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