Азербайджанские депутаты нанесут визит в Санкт-Петербург

28 мая 2019 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Ариф Рагимзаде, депутаты Фазаил Агамалы и Миркязым Кязымов в среду отправятся с визитом в Россию.

Как сообщает во вторник Trend, депутаты примут участие в заседании Парламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге, посвященном вопросам социальной политики и правам человека, государственного строительства и местного самоуправления.

Депутаты также примут участие в заседаниях постоянных комиссий по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Ассамблеи. Визит завершится первого июня.

(Эльчин Мехтиев.Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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