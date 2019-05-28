Посольство США поздравило народ Азербайджана с Днем Республики

28 мая 2019 17:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Американское посольство в Баку поздравило азербайджанский народ с 28 мая - Днем Республики.

Как сообщает во вторник Trend , поздравительное послание размещено на официальной странице посольства США в Facebook.
“После восстановления независимости в 1991 году Азербайджан - значимый партнер США. Мы с нетерпением ждем продолжения долгосрочного сотрудничества, более углубленной работы в области безопасности, энергетики и демократического управления, и дальнейшего укрепления двусторонних отношений”, говорится в послании.

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