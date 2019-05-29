Сергей Марков: Азербайджан один из центров международного диалога между народами мира

БАКУ /Trend/ - Азербайджан один из центров международного диалога между народами мира.

Об этом на конференции «Азербайджан в европространстве» сказал директор российского Института политических исследований Сергей Марков, сообщает в среду Trend.

По словам директора Института, Азербайджан расположен на пересечении христианского и мусульманского мира, на стыке Европы и Азии, поэтому играет уникальную роль между различными цивилизациями. «Все поддерживают диалог, каждый народ имеет ряд проблем, самое главное – понять эти проблемы, и совместно искать пути их решения. Азербайджан занимает очень важную геополитическую позицию. Здесь постоянно проводятся международные гуманитарные форумы, в которых участвуют многие лауреаты Нобелевской премии», - отметил Марков.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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