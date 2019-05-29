Европарламентарий: Азербайджан очень безопасная и миролюбивая страна

БАКУ /Trend/ - Когда я сказал, что еду в Азербайджан, многие беспокоились по поводу моей безопасности. Однако я воочию увидел, что Азербайджан очень безопасная и миролюбивая страна”.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал член Европейского парламента Натан Гилл, комментируя призыв правительства Великобритании к своим гражданам не ездить в Азербайджан по причине безопасности.

По его словам Азербайджан миролюбивая страна, и поэтому здесь много туристов:

"В Азербайджане созданы безопасные условия для туристов. Вчера был День Республики. Люди гуляли по бульвару, мирно отмечали праздник. В больших городах нечасто увидишь такую картину", - сказал депутат Европарламента.

По словам заведующего сектором по работе с зарубежными СМИ и НПО Администрации Президента Азербайджана Фуада Ахундова, это составной элемент информационной войны Армении против Азербайджана. Он охарактеризовал сообщения о том, что Азербайджан якобы опасная страна, как “смехотворные”.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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