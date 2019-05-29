Президент Ильхам Алиев встретился с первым заместителем помощника госсекретаря США (ФОТО) (версия 2)

29 мая 2019 16:45 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:18)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с первым заместителем помощника госсекретаря США в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Кентом Логсдоном, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу государства.

Глава государства, в первую очередь, поблагодарил за письмо, направленное Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, расценил это как показатель сильных партнерских отношений и высоко оценил то, что за последние несколько дней Президентом США было адресовано два письма.

Выразив признательность за прием, первый заместитель помощника госсекретаря США в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Кент Логсдон выразил удовлетворение участием в XXVI Международной выставке и конференции «Нефть и газ Каспия – 2019» и передал поздравления по случаю 26-й годовщины этого важного мероприятия.

Коснувшись значения проходящей в Азербайджане XXVI Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия – 2019», Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что мероприятие долгие годы привлекает внимание ведущих компаний мира, отметил важность широкого представления на ней Соединенных Штатов Америки.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о реализации проекта «Южный газовый коридор», перспективах сотрудничества в области энергетики, возобновляемых источников энергии, бизнеса.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эммануэль Макрон поздравил Президента Ильхама Алиева
Политика 17:07
Хасан Рухани поздравил Президента Ильхама Алиева
Политика 17:00
Президент Ильхам Алиев: В ближайшие годы мы будем добывать энергоресурсы с новых месторождений
Политика 15:42
Президент Ильхам Алиев: Вопросы энергетической безопасности – это вопросы национальной безопасности государств
Политика 15:41
Президент Ильхам Алиев: Нефть и газ, которые будут добыты на месторождениях “Азери-Чираг-Гюнешли”, и далее в течение долгих лет будут служить азербайджанскому народу и государству
Политика 15:40
Президент Ильхам Алиев: Нефтегазовые ресурсы Азербайджана представляют и будут представлять большой интерес для иностранных компаний сегодня и в будущем
Политика 15:34
Лента новостей
Нидерландские ученые выявили ген, в два раза снижающий вероятность развития деменции
Другие страны 17:52
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на поставку регулирующих клапанов
Тендеры 17:46
В Буэнос-Айресе произошли столкновения между бастующими и полицией
Другие страны 17:44
Малайзия может принять участие в создании "умных городов" в Узбекистане
ИКТ 17:43
Производитель минеральной воды в Нахчыване наладит экспорт в страны СНГ
Бизнес 17:41
Система страхования вкладов населения Азербайджана нуждается в изменении
Бизнес 17:38
В Азербайджане пройдут пробные экзамены для желающих работать на госслужбе
Общество 17:38
Полиция Баку вернула иностранцу потерянный кошелек с документами (ФОТО)
Происшествия 17:35
В Тегеране заявили о достаточности военного потенциала для отражения агрессии США
Другие страны 17:32