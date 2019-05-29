Президент Ильхам Алиев встретился с первым заместителем помощника госсекретаря США (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с первым заместителем помощника госсекретаря США в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Кентом Логсдоном, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу государства.

Глава государства, в первую очередь, поблагодарил за письмо, направленное Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, расценил это как показатель сильных партнерских отношений и высоко оценил то, что за последние несколько дней Президентом США было адресовано два письма.

Выразив признательность за прием, первый заместитель помощника госсекретаря США в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Кент Логсдон выразил удовлетворение участием в XXVI Международной выставке и конференции «Нефть и газ Каспия – 2019» и передал поздравления по случаю 26-й годовщины этого важного мероприятия.

Коснувшись значения проходящей в Азербайджане XXVI Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия – 2019», Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что мероприятие долгие годы привлекает внимание ведущих компаний мира, отметил важность широкого представления на ней Соединенных Штатов Америки.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о реализации проекта «Южный газовый коридор», перспективах сотрудничества в области энергетики, возобновляемых источников энергии, бизнеса.

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