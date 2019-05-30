МИД Азербайджана исключил гражданина Польши из "черного списка"

30 мая 2019 14:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гражданин Польши Пиотр Леониак обратился в министерство иностранных дел Азербайджана с просьбой исключить его из списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории страны, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

В письме он отметил, что уважает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ, а также законы и порядки страны, что не был проинформирован о последствиях визита, и что в будущем воздержится от незаконных визитов на оккупированные азербайджанские территории.

Обращение Пиотра Леониака было рассмотрено в установленном порядке, и принято решение об исключении его имени из списка нежелательных лиц.

Отметим, что несогласованное с азербайджанской стороной посещение Нагорного Карабаха и других оккупированных Арменией территорий Азербайджана считается незаконным, и имена лиц, совершивших эти визиты, вносятся в список нежелательных лиц МИД Азербайджана.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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