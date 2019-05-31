Сегодня продолжится пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня Милли Меджлис (парламент) Азербайджана продолжит пленарное заседание, сообщает в пятницу Trend.

Повестка двухдневного заседания содержит 26 вопросов.

На заседании будет обсуждаться законопроект «О выполнении государственного бюджета Азербайджана на 2018 год».

Вчера депутаты рассмотрели вопрос о внесении поправок в конституционные законы «Об уполномоченной (омбудсмене) по правам человека» и «О нормативно-правовых актах», обсудили вопросы о внесении изменений в законы «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана», «Об административном контроле деятельности муниципалитетов», «Об исполнении», «О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре», «О банках», «О страховой деятельности», «Об инвестиционных фондах», «О рынке ценных бумаг».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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