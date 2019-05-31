Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-польские связи многосторонние, мы сотрудничаем как в политической, экономической сферах, так и в других областях (версия 2)

31 мая 2019 17:01 (UTC+04:00)

Добавлены подробности, изменен заголовок (первая версия опубликована в 14:50)

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-польские связи многосторонние, мы сотрудничаем как в политической, экономической сферах, так и в других областях.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече в Баку с Президентом Польши Анджеем Дудой, проведенной в расширенном составе с участием делегаций двух стран, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Искренне поприветствовав польского коллегу, глава государства сказал: "Добро пожаловать в нашу страну. Это Ваш первый визит в Азербайджан. Уверен, что визит пройдет успешно, и в результате наши связи поднимутся на еще более высокий уровень. Я с удовольствием вспоминаю свой визит в вашу прекрасную страну. Мы провели с Вами очень широкий обмен мнениями и поговорили о будущих планах. А сегодня политический диалог высокого уровня продолжается. На встрече один на один, проведенной нами сегодня, мы еще раз рассмотрели повестку дня наших двусторонних связей, поговорили о планах на будущее. Наши связи многосторонние, мы сотрудничаем как в политической, экономической сферах, так и в других областях. Уверен, что Ваш визит придаст мощный импульс нашему дальнейшему сотрудничеству. Еще раз искренне приветствую Вас. Добро пожаловать в нашу страну".

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