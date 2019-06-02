Депутат: Сегодня Азербайджан известен в мире как влиятельная спортивная страна

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан известен в мире как влиятельная спортивная страна. Успехи наших спортсменов как в пределах страны, так и за ее пределами еще раз подтверждают это.

Об этом Trend сообщил депутат от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Нагиф Хамзаев.

По его словам, проведение в нашей стране международных спортивных соревнований - I Европейских игр, IV Игр исламской солидарности, 42-й Всемирной шахматной олимпиады, Кубка мира по художественной гимнастике, Гран-при Формулы I, дает основание говорить, что Баку не является случайным выбором.

«Проведённый финальный матч Лиги Европы УЕФА на Бакинском Олимпийском стадионе является проявлением доверия к Азербайджану в мире. Это еще раз продемонстрировало, что Азербайджан стремительно развивается. В нашей стране имеются прекрасные условия и возможности для организации престижных спортивных мероприятий. Еще большее укрепление экономики, ее прочные основы играют решающую роль и в развитии спорта», - сказал он.

По словам Хамзаева, сегодня инвестиции государством в область спорта, проявляемое внимание обеспечивают здоровое развитие молодежи. В то же время, политическая и экономическая стабильность Азербайджана создают условия для проведения международных мероприятий, включая спортивные состязания.

«Международные мероприятия, проводимые в последние годы, меняют впечатления о нашей стране и оказывают положительное влияние на имидж нашей республики. Такие меры также приносят определенные дивиденды нашему государству и еще больше укрепляют его статус как спортивной страны».

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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