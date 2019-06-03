В Астаре будет построен 36-квартирный дом для пострадавших от оползня - РАСПОРЯЖЕНИЕ

3 июня 2019 19:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об устранении ущерба, понесенного населением в результате оползня на территории Астаринского района.

Согласно распоряжению, с целью улучшения условий жизни пострадавших от оползней в Астаринском районе, из Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в Государственном бюджете Азербайджанской Республики 2019 года, исполнительной власти Астаринского района будет выделено 2.3 миллиона манатов для строительства 36-квартирного дома.

Министерство финансов обеспечит финансирование в размере, указанном в первой части настоящего распоряжения.

(Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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