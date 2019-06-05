В Баку обсудили модель мультикультурализма на примере защиты прав и сохранения традиций нацменьшинств в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пресс-центре информационного агентства Trend в рамках конференции, организованной Экспертным Советом Baku Network, были обсуждены вопросы, касающиеся истории, культурных традиций и защиты прав национальных меньшинств в Азербайджане на примере этноса удин.

Модераторами мероприятия выступили директор Экспертного совета Baku Network, заместитель генерального директора АМИ Trend Эльхан Алескеров, а также заместитель генерального директора информационного агентства Trend Арзу Нагиев.

Первый спикер конференции, доктор философии по истории Ульвия Гаджиева выступая с докладом на тему «Охрана исторического наследия Кавказской Албании, как важная часть мультикультурализма в Азербайджане», привлекла внимание участников конференции к многовековым традициям толерантности в регионе, расположенном на пересечении важных геополитических, миграционных, торговых путей, породивших этнокультурные и конфессиональные контакты.

Она отметила, что важнейшей частью мультикультурализма в Азербайджане является охрана исторического наследия Кавказской Албании - государства с 1000 летней историей, границы которого согласно письменным источникам античности, простирались от Дербента до Араза на юге, и от Каспийского моря до крепости Хунаракерт на западе, на границе с Иберией.

«С небольшими изменениями на протяжении веков - это, практически, и есть территория современной Азербайджанской республики. Население Албании было полиэтничным, состоящим из кавказско-албанской конфедерации 26-ти племен, тюрков, ираноязычных этносов, семитов. Путем консолидации, образовалась албанская этническая общность, говорящая на албанском языке, при существующем многоязычии других этносов. Одним из весьма важных этносов в албанской конфедерации племен и созидателем албанского наследия были утии ( удины). Область Ути была самой большой в Кавказской Албании. С 8 века в равнинных районах Албании среди многоэтничного населения, распространился ислам. К 12 веку консолидация албанского, тюркского и ираноязычного этнических пластов, скрепленных исламом, сформировала азербайджанский народ, веками толерантный ко всем этносам и субэтносам региона. Вековая общность единой территории проживания и этнического происхождения, использование азрбайджанского языка, как средства межэтнического общения, стали предпосылками мультикультурализма в Азербайджане.

Азербайджанский, тюркский мусульманский этнический пласт стал доминирующим в регионе. Однако часть удин-христиан сохранилась в Карабахе, Шеки. Удины оставались приверженцами Албанской церкви с 4 века до 1836 года, до упразднения ее Указом Николая 1. Защита албанского исторического наследия Кавказской Албании важна сегодня не только для процветания нацменьшинств в лице удинской общины, но и в целях защиты территорриальной целостности Азербайджана», - резюмировала Гаджиева.

Далее выступил председатель Албано-удинской христианской общины Азербайджана Роберт Мобили.

Он отметил, что современный Азербайджан является центром не только межкультурного и конфессионального дискурса, но и межрелигиозного диалога.

«Удины (предки кавказских албан) на своей исторической родине, расположенной на самом стыке Европы и Азии, сумели сохранить язык, христианство, старинные традиции, обычаи, представляющие ценность для науки. Небольшая, но конфессионально богатая удинская христианская община, является правопреемницей Албанской апостольской церкви. Я представляю удин, которые являются носителем христианства, и приверженцами албанской церкви. Албанская церковь была апостольской, автокефальной церковью, и сегодня удины, по праву, настаивают на возрождении апостольской церкви на территории Азербайджана», - сказал Мобили.

Он отметил, что Азербайджан является многонациональной и многоконфессиональной страной, в которой живут многие народы, и национальные меньшинства, которые переехали во время нефтяного бума в Азербайджан.

«Азербайджан является правопреемником албанского царства, а этнос удины - это единственный носитель албанской церкви. Это два очень важных исторических факта, которые бессмысленно оспаривать» - резюмировал Мобили.

Продолжая дискуссию на тему мультикультурализма в рамках конференции, советник Центра Мультикульутрализма политолог Тофик Аббасов заявил, что тенденция развития мультикультурализма является естественной для азербайджанских реалий, поскольку, эта модель давно уже стала образом жизни в нашей стране.

«При этом, мы не делаем сенсации из-за того, что мы мультикультуральны, это вполне естественно. Есть разные виды западного мультикультурализма, которые появились в результате переселения народов, они со своей культурой приходили и буквально насаждали ее. Между тем, азербайджанскй мультикультурализм представяет собой тихую гавань, где люди всегда жили бок о бок, независимо от своей идентификации, могли находить общий язык друг с другом, и контакты всегда были на высоком уровне. Поэтому нацменьшинства, которые подвергались гонениям, находили приют и самореализацию именно на азербайджанской земле. По сути, у нас есть и культурное и религиозное и этническое многообразие. Это наш фирменнй "лейбл", наш фирменный знак», - продолжил политолог.

Он отметил, что в Центре мультикультурализма в Азербайджане действует принцип открытых дверей.

«Мы выступаем регуляторами многих процессов, которые востребованы сейчас в свете нарастания острых вызовов и рисков на этнорелигиозной основе. Наша задача в том, чтобы пресекать провокации наших недругов и помогать тем, кто отвечает на них своими действиями. Политика открытых дверей нашего центра говорит о том, что азербайджанская модель мультикультурализма активно изучается в мире. К нам приезжали ученые из Италии, Болгарии, с тем, чтобы изучить нашу методологию. Азербайджанская модель мультикультурализма узнаваема в мире, что является следствием того, что государство сделало ее одним из важных элементов своей политики», - подытожил Тофик Аббасов.

Модератор конференции заместитель генерального директора информационного агентства Trend Арзу Нагиев, присоединяясь к дискуссиям, высказал мнение о том, что мультикультуральное общество – это динамично развивающееся, обновляющееся и преуспевающее общество, нацеленное на будущее.

«Политика толерантности и мультикультурализма является одним из рычагов регулирования этнических, расовых, религиозных, культурных различий в обществе со стороны государства. Азербайджан имеет независимую внешнюю политику, является надежным международным партнером, а также демократической страной, обеспечивающей всестороннее развитие всех граждан республики независимо от национальной и религиозной принадлежности. Наша страна на мировом уровне вносит свой вклад в дело развития мультикультурализма и толерантности. Мультикультурализм и толерантность в Азербайджане возведены на уровень государственной политики. Пропаганда этой политики очень важна для будущего азербайджанского общества. На фоне отказа Германии, Франции, Великобритании от идеи мультикультурализма, Азербайджан представил миру новую модель этой концепции. Общество и власть делают для этого все от них зависящее», - резюмировал Арзу Нагиев

В свою очередь, экс-дипломат, известный политолог Фикрет Садыхов отметил в своем выступлении тот факт, что создание Центра мультикультурализма в Азербайджане в 2014 году было очень своевременным и продуманным шагом со стороны государства.

«Однако мы должны проводить более наступательную политику, больше дискутировать, активно действовать за пределами нашей страны. Доносить реальную картину, связанную с многонациональностью в Азербайджане - святой долг каждого гражданина Азербайджана, наших диппредставительств, структур диаспоры, культурных автономий, которые действуют в России, Европе и в других частях света. Мы сегодня говорим прежде всего, об удинах, проживающих в Азербайджане, при этом приоритет и преимущество этого этноса заключается в том, что он хорошо интегрировался в азербайджанское общесто, сохранил свои традиции, но также приобщился ко многим ценностям, которые почитаются в Азербайджане», - заявил Садыхов.

Политолог отметил, что концепция мультикультурализма и толерантности в Азербайджане является частью государственной политики.

«Азербайджан является родиной представителей различных народов, независимо от национальности и вероисповедания, и отличается сильной национальной идеологией, которую принимают и поддерживают все этносы», - подытожил Садыхов.

Модератор конференции Директор Экспертного совета Baku Network, Эльхан Алескеров, продолжая тематику конференции, подчеркнул высокую значимость процессов глобализации, расширения коммуникационных сетей, средств массовой информации и урбанизации.

«Общество может развиваться только при условии сохранения, взаимодействия и развития, составляющих его этносов, их языков и культур. Азербайджан исторически находится на стыке двух цивилизаций. Соединяя Восток с Западом, он играет роль моста в развитии экономических, стратегических и культурных связей между странами. Толерантность и межнациональный диалог являются основными аспектами развивающейся модели азербайджанского мультикультурализма. Она основана на принципах гуманизма, играет большую роль при урегулировании конфликтов между народами и цивилизациями, в то время, как на международной арене господствуют безразличие и национальная нетерпимость. Мультикультуральная политика, проводимая азербайджанским правительством в отношении национальных меньшинств и религиозных группировок, изучается государствами мира с большим интересом. Будучи членом Совета Европы и Организации исламского сотрудничества, Азербайджан еще раз доказывает, что его по праву можно назвать одним из толерантных государств»,- отметил Эльхан Алескеров.

В рамках конференции, своими мнениями поделились также профессор, доктор юридических наук Намик Алиев, президент фонда «Деде Горгуд» Эльдар Исмаилов, заведующий кафедры БГУ Кямиль Салимов, правозащитник Мурад Садеддинов, доктор исторических наук Махаббат Пашаева, а также политолог Ризван Гусейнов.

Выступившие отметили важность государственной политики Азербайджана, основанной на приверженности идеям мультикультурализма, сохранения культурного наследия, традиций и обычаев национальных меньшинств и этносов, населяющих территорию нашей страны.

( Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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