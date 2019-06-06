Азербайджан участвует в конференции ПА ОБСЕ в Тбилиси

6 июня 2019 12:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, вице-президент и член Бюро ПА ОБСЕ Азай Гулиев, депутаты Асим Моллазаде и Севиндж Фаталиева участвуют в конференции, посвященной вопросам парламентского контроля в Тбилиси, которая проводится при поддержке ПА ОБСЕ, сообщает в четверг Trend.

Организаторы мероприятия - Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, парламент Грузии и Национальный институт демократии.

Модератором первой сессии на тему «Роль заседаний комитетов и пленарных заседаний в парламентском контроле» будет Азай Гулиев.

На других сессиях будут заслушаны и обсуждены доклады на различные темы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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